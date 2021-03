Microsoft formou milhares portugueses durante a pandemia

A Microsoft anunciou esta semana que já ajudou “178 mil pessoas em Portugal” a adquirir competências digitais durante a pandemia de covid-19 nas mais variadas áreas de qualificação, ultrapassando a meta de 100 mil inicialmente proposta.

Em comunicado, a tecnológica salienta que desde junho de 2020 “já ajudou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo a adquirir competências digitais, estando a agora a ampliar esta iniciativa a cerca de 250 mil empresas a nível global, ao prepará-las para estratégias de contratação de colaboradores em 2021, focadas nas ‘skills’ [competências] dos candidatos”.

Em Portugal, “este programa já impactou 178 mil pessoas, nas mais variadas áreas de qualificação, nomeadamente em ‘soft skills’ críticas, gestão de projetos, serviço ao cliente, vendas e análise de dados”, entre outros, adianta.

“É crucial continuarmos a expandir o acesso às competências digitais de forma a respondermos às exigências atuais, assim como melhorar a integração da procura e oferta no mercado de trabalho”, afirma a diretora-geral da Microsoft Portugal, citada no comunicado.

“A tecnologia pode ser o motor de crescimento económico que nos permitirá sair do contexto atual mais fortes, mais capacitados e com as competências necessárias para um futuro que será indiscutivelmente mais digital”, salienta Paula Panarra.

“Incluída no memorando de entendimento que a Microsoft estabeleceu com o Ministério de Economia e da Transição Digital em novembro de 2020, esta iniciativa suplantou em muito o número inicialmente proposto de capacitar 100 mil pessoas em todo o país”, aponta a tecnológica.

O memorando de entendimento assinado com o Governo português visa acelerar a recuperação económica.

Entre as várias iniciativas, previstas até final de 2022, está a capacitação de 100 mil pessoas em Portugal com as competências digitais e o desenvolvimento de competências para reforçar a qualificação dos trabalhadores da Administração Pública, através da disponibilização de conteúdos formativos de base tecnológica e realização de 20 ‘webinars’ de formação para cerca de 100 mil funcionários públicos.