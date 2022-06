Micro e pequenas empresas acrescentam mais em Portugal

De acordo com uma estatística recente do Eurostat, 98,9% das empresas na União Europeia (UE) são micro ou pequenas empresas. Em Portugal, o valor acrescentado destas empresas tem mais relevância financeira do que em outros países europeus.

Portugal é o quinto país da UE onde as micro e pequenas empresas têm mais relevância na economia do país. Apenas pelas ilhas de Malta e do Chipre, pela Estónia e por Itália somos ultrapassados.

Em Portugal, as micro e pequenas empresas representam cerca de 45% do valor acrescentado à economia; enquanto que as médias empresas estão em pouco mais de 20% do valor para a economia nacional. No campo das empresas de média dimensão, Portugal encontra-se no nono lugar europeu, dominado pelos países bálticos.

As médias europeias no valor acrescentado para a UE situam-se nos 35,3% quanto às micro e pequenas empresas, e nos 17,1% no que toca às médias empresas. Em ambos, Portugal está acima da média.

Nas micro e pequenas empresas, a Bélgica não está muito longe de Portugal, tendo um valor acrescentado na economia de pouco mais de 40%. Próximo dos belgas está o Luxemburgo, onde a estatística aponta que, embora menor, esteja também a rondar os 40%. Contudo, é com França e com a Alemanha que se notam grandes disparidades, tendo as micro e pequenas empresas em ambas valores perto dos 30%.

Quanto às médias empresas, o Luxemburgo aproxima-se de Portugal; e a Bélgica dos outros dois países europeus. Enquanto que o valor acrescentado para o Grão-Ducado representa ligeiramente menos que Portugal; na Alemanha, na Bélgica e em França, este valor situa-se entre os 17 e os 12%.