Michel Ribeiro lança primeiro álbum

Michel Ribeiro é um cantor romântico e descontraído que canta o amor de forma profunda. Lança este ano o seu primeiro álbum em nome próprio intitulado “À vida”, mostrando de que é feita a sua música: uma fusão de ritmo e elegância clássica.

Tem como inspiração o amor e a vida e tudo o que esta tem de bom, recordando-nos que é fundamental desfrutá-la e celebrá-la. “Vem comigo” é um dos temas a destacar, onde ao sabor da salsa, do merengue e da pop, o papel do romantismo assume o lugar principal, mas também não podemos deixar de referir os temas “Quando fores nessa viagem” e “Frio e arrepio”, onde é notória uma celebração e admiração pela, que não vai deixar ninguém indiferente.

Com temas compostos por Ernesto Leite, que já produziu para cantores como Rita Guerra ou Marco Rodrigues, Michel apresenta-se com uma orquestra que reúne músicos da secção de sopros, de ritmos, e da guitarra flamenca.

Michel, nasceu em França, mas foi Portugal que o ouviu cantar. Filho de pais portugueses, a música faz parte da família desde o tempo do avô que cantava o fado. Ainda adolescente, fundou com um amigo a banda “The Classics”, com reportório dos anos 60 e desde então nunca mais parou de cantar.

Como tantos músicos da sua geração aprofundou a sua experiência em música e no palco a cantar temas de outros artistas, que fazem parte das melhores memórias de tantas famílias, atuando nos mais diversos eventos.

Em Maio de 2015 uma inesperada crise de saúde que quase se revelava fatal, levou-o à sala de operações. Michel esteve em coma, e quando regressou era um homem transformado. Celebrar a vida passou a ser o seu mantra, o seu objetivo, o seu tom.