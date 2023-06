Michel Mendes está a “essencializar” os portugueses do Luxemburgo

Este fim de semana teve lugar a segunda edição do Essencializa-te, um evento que reuniu mais de uma centena de participantes na sua modalidade online. “Foi um momento de compartilhar amor, conexão e ferramentas humanizadas para trabalharmos o nosso autoconhecimento e nos reconectarmos com a nossa verdadeira identidade, a nossa essência”, explicou ao BOM DIA Michel Mendes, o português na origem do projeto.

O organizador e criador da marca, Michel Mendes, dedica-se incansavelmente ao projeto “para levar o amor e a transformação pessoal a todas as pessoas por meio do Essencializa-te”.

Nesta edição, o evento teve a participação de renomados oradores do Brasil, como Jussier Ramalho e Fausto Coimbra, que trouxeram as suas contribuições para o evento. “Também contamos com a presença de uma oradora de Portugal, Adriana Machado, que compartilhou a sua sabedoria e insights com a comunidade Essencializa-te”, disse Michel Mendes que também contou com a participação especial de oradores locais do Luxemburgo, “como Rui Guedes, Luis Gouveia, Carolina Fiel, Nadine Andrade, Elisabete Moura (Lisa Marie) e Paula Lopes, que trouxeram as suas perspectivas únicas e enriqueceram ainda mais a experiência dos participantes”.

A segunda edição acabou de começar e promete ser uma jornada inspiradora e repleta de aprendizados. É importante destacar que o evento terá o seu desfecho presencialmente no Luxemburgo, no dia 18 de novembro.

Se deseja fazer parte desta experiência única e transformadora, ainda é possível adquirir os bilhetes para o evento presencial através do site www.essencializate.com.

E Michel Mendes deixa o desafio: “Não perca a oportunidade de vivenciar momentos de profundo autoconhecimento, conexão e crescimento pessoal. Junte-se a nós no Essencializa-te e permita-se ser transformado por esta experiência enriquecedora. A sua essência espera por si!”.