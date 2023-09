MICAM conta com 35 participantes portugueses

De 17 a 20 de setembro decorre em Milão, Itália, a MICAM, uma das maiores feiras internacionais do setor do calçado.

Esta edição, sob o lema “Walk Your Way”, quer promover a individualidade, autenticidade e autoexpressão através do calçado, e conta com 35 marcas portuguesas.

Ao todo estrão presentes mais de 1.700 marcas de calçado de todo o mundo, apresentando as suas coleções primavera/verão 2024.

O evento atrairá mais de 45 mil compradores de mais de 130 países, com uma forte presença da Europa e Médio Oriente.

Pedro Sampaio, responsável pela Mazoni, uma marca de Felgueiras, que estará presente no evento, partilhou as suas perspetivas com o Felgueiras Magazine: “Dada a realidade atual do setor do calçado, as expectativas para a feira não são elevadas“. No entanto, ele mantém-se otimista, expressando a esperança de que a MICAM possa trazer sinais de melhoria e “ser um vislumbre de um clima mais positivo na indústria para os próximos meses“.

A representação portuguesa na feira conta com um total de 35 marcas, das quais oito são oriundas de Felgueiras.