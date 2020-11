Metro do Porto prolonga linhas amarela e rosa

A Metro do Porto assinou com o consórcio Ferrovial/ACA um contrato de 98,9 milhões de euros para a extensão da Linha Amarela e “está prestes a poder iniciar as obras”, revelou fonte da empresa.

A Metro do Porto explicou à Lusa que o contrato foi assinado na quarta-feira, dia 25 de novembro, e que os “trabalhos vão ter início após a validação por parte do Tribunal de Contas”.

A empreitada, cujo valor de adjudicação é de 98,9 milhões de euros e que decorrerá até ao final de 2023, vai acrescentar três quilómetros à Linha Amarela, ligando Santo Ovídio a Vila d’Este e “reforçando a cobertura do Metro em Vila Nova de Gaia”.

Citado na nota de imprensa enviada à Lusa, o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Tiago Braga, afirma que “estão agora criadas as condições para as obras da Linha Amarela irem para o terreno”.

“Começamos novembro com a assinatura do contrato da Linha Rosa e terminamos o mês com a celebração do contrato da Linha Amarela. São boas noticias, particularmente agora que podemos avançar para o prolongamento a Vila d’Este, onde o potencial de procura é intenso”, refere.

A Metro do Porto aguarda agora a obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas para “dar execução a ambos os contratos”.

Tiago Braga acrescenta ainda que “a Metro do Porto faz questão de cumprir escrupulosamente todas as suas obrigações legais, processuais e ambientais e em total respeito pelo que é a função fiscalizadora das entidades públicas, como é o caso do Tribunal de Contas”.

A assinatura do contrato para o prolongamento da Linha Amarela, que tinha sido adjudicada em julho, estava “pendente do levantamento dos efeitos suspensivos de ações interpostas por particulares ao concurso público internacional”.

A operadora de transportes recorreu e o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto deu provimento à prenuncia da empresa, deixando de existir “qualquer impedimento ao avanço do processo”.

A construção da Linha Rosa e a extensão da Linha Amarela representam um investimento total de mais de 407 milhões de euros, sendo que a par disso, a Metro do Porto tem a decorrer um contrato de fornecimento de 18 composições de material para a sua frota, no valor de 50 milhões de euros.

“Os novos veículos, destinados a acompanhar a expansão da rede, serão entregues entre 2021 e 2023”, acrescenta a Metro do Porto.