Meteorologia íntima

Mau tempo no canal

o esfíncter torcido

o estômago dorido

à segunda-feira almoço sempre mal.

A manhã vai ser favorável

a precipitações e trovoadas

na face oeste e na região sul

o céu não vai estar azul

tarde deplorável

nas beiras interiores rajadas

períodos muito nublados

as costas afetadas

por dores e outros males

ao serão o vento vai soprar forte

no litoral do quadrante norte

e durante a madrugada uma frente fria

vai trazer neblinas, nevoeiros

e novos aguaceiros

da cabeça até a bacia.

Clepsidra stressada

escorre a ampulheta

num contrarrelógio danado

quero pôr-me na alheta

mas o disco solar empurra

cúmulo-nimbos negros sobre mim

que só me trazem azurra

e quedas de temperatura.

Passei o dia todo a enviar

garrafas vazias ao mar

inane inatividade

orgânica e onânica

apenas meteorologia perdida

e é tanta já a área ardida

tanto papel gasto

para tanto nada.

Amanhã é outro dia,

acho que é terça-feira,

e esta neura doentia

esta parvulez foleira

já terá partido sem dores

com o anticiclone dos amores.

E foi esta a previsão do estado do tempo

a meteorologia do corpo e da mente

e o barômetro da alma, da calma e do afã.

Uma boa continuação. Até amanhã!

JLC05032019