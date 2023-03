Meteorito iluminou (e assustou) norte de Portugal e Galiza

Uma bola de fogo foi avistada, esta terça-feira à noite, no céu sobre Portugal e na Galiza, em Espanha, adiantou à agência Lusa o responsável do projeto SMART, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia.

O investigador principal do projeto SMART, José María Madiedo, explicou que o evento ocorreu pelas 22:08 horas em Espanha (21:08 em Lisboa).

De acordo com testemunhas na Galiza e no norte de Portugal, a bola de fogo foi avistada durante cerca de três segundos, com cor verde intensa e fragmentou-se.

Já temos imagens! ☄️Meteoro "caçado" em Braga!"Aqui está ele… visto pelo detector de meteoros do Observatório Astronómico de Braga na direcção norte às 21.07h!Foi bonito 😄"©️João Vieira Posted by Meteo Trás os Montes – Portugal on Tuesday, March 14, 2023

A rocha, proveniente provavelmente de um asteróide, terá sobrevoado o norte de Portugal ou talvez o Atlântico junto à costa de Portugal e Galiza.

Nas redes sociais foram partilhadas várias imagens com algumas pessoas a ficarem assustadas pensando tratar-se de um projétil de tipo militar.