Metalomecânica e habitat do Centro e Norte de Portugal procuram mercados na Polónia

O projeto Master Export – Internacionalização da Indústria da Metalomecânica e do Habitat, de Águeda, Vale de Cambra e Arouca visa o apoio às PME’s das fileiras com impacto nas regiões Norte e Centro Litoral de Portugal no que toca à prospeção do mercado internacional.

O Master Export é um projeto desenvolvido no âmbito do FEDER, com o objetivo de promover e apoiar a internacionalização destas fileiras em cinco mercados alvo, Bélgica, Espanha, França, Luxemburgo e Polónia, no qual esta missão institucional ao mercado da Polónia, se enquadra, a decorrer no período de 8 a 11 de novembro de 2021.

A Associação Empresarial de Águeda (AEA) será representada pelo vice-presidente Óscar Mendes e Patrícia Gonçalves (técnica responsável de apoio ao mercado externo). A Associação Empresarial de Cambra e Arouca (AECA), será representada pelo vice-presidente Abel Oliveira e Célia Oliveira, coordenadora da associação. Será acompanhada por Adriano Fidalgo, da Astrolábio – Orientação e Estratégia, S.A., enquanto consultor do projeto.

No dia 8, a missão vai passar pela visita à Industry Week – Feira Internacional de Soluções Industriais Inovadoras, organizada desde 2016 na Ptak Warsaw Expo. Um espaço enorme com vários showrooms temáticos que permitem a aprendizagem sobre os novos produtos e soluções dos principais setores da indústria na Polónia.

No dia 9, os responsáveis pela missão têm reunião com Wschodni Klaster Obróbki Metali em Lublin (metalomecânica).

No dia 10, reunião com Polski Związek Pracodawców e com a Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa (habitat); no período da tarde, reunião com o cluster de inovação tecnológica de Wytwarzan (Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu).

Com atividades desenvolvidas nas regiões de Águeda (Região Centro), de Vale de Cambra e Arouca (Região Norte) a AEA e a AECA juntam-se para contribuir para a competitividade na exportação das fileiras da Metalomecânica e do Habitat. Por isso o Master Export apresenta-se com a missão de “apoiar as empresas das duas regiões em processos bem-sucedidos de internacionalização” criando canais de exportação para países com elevado potencial e geograficamente próximos e capacitá-las para se apresentarem nestes mercados com bens de maior incorporação tecnológica.