Messi sem clube

O Barcelona emitiu um comunicado, na final da tarde desta quinta-feira, a anunciar que Lionel Messi não vai continuar no clube.

“Apesar de se ter chegado a um acordo entre Barcelona e Leo Messi, com a clara intenção de ambas as partes assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos económicos e estruturais (normativa da Liga espanhola)”, justifica-se no comunicado.

Messi, atualmente com 34 anos, está assim livre para assinar por qualquer outro clube, terminando a ligação iniciada em 2000 ao Barcelona.

“As partes lamentam profundamente que tanto o jogador como o clube não possam cumprir os seus desejos. O Barça quere agradecer de todo o coração ao jogador pelo seu contributo para o engrandecimento da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional”, finaliza o comunicado.