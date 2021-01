Messi custou 555 milhões e está a arruinar o Barcelona

O jornal El Mundo acaba de revelar as condições do contrato do argentino Lionel Messi com o FC Barcelona que, afirma o periódico, está a arruinar o clube.

Segundo os documentos que jornal espanhol publica esta madrugada, o custo de Messi ascende a 555.237.619 euros brutos, a pagar desde 2017 e até ao dia 30 de junho de 2021, quando o jogador termina o contrato com a equipa catalã.

Os números que apresenta o jornal são o total do salário fixo, mais direitos de imagem, prémios multimilionários e uma série de compensações em função dos objetivos.

Leia a reportagem do El Mundo aqui.