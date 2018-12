Mértola: gastronomia e vinhos

A vila de Mértola localizada no Baixo Alentejo sobressai no que diz respeito às suas iguarias, vinhos e bebidas não alcoólicas aromáticas. A população do concelho aproveita os produtos da região para desenvolver a sua arte culinária e a grande quantidade de videiras plantadas nos terrenos do concelho possibilita a produção excelente de vinhos e uvas de mesa.

Tivemos a oportunidade de entrevistar João Rolha, o coordenador do Gabinete de Promoção e Desenvolvimento Turístico do Município de Mértola. Este informou-nos que os habitantes desta vila têm uma grande preferência pelos vinhos rosé, sumo de figo da Índia fresco, chás gelados de ervas aromáticas,nomeadamente os chás de alecrim, menta e erva luísa.

Embora a fertilidade dos terrenos varie e o clima seja semi-árido, a grande dedicação dos proprietários das herdades e o gosto pela produção de vinhos e a venda destes, motiva os produtores vinícolas a criarem e a desenvolverem as suas próprias marcas. E assim, surgiu o o enoturismo no concelho de Mértola, levando à promoção de alojamento.

Qualquer visitante que deseje saborear os pratos deliciosos pode encontrar nas várias localidades do concelho, vários tipos de restaurantes alguns decorados com requinte e outros bem simples, mas também com refeições de qualidade. O visitante poderá descobrir tanto na vila de Mértola como nas localidades Pomarão, Mina de São Domingos, Santana de Cambas e noutras, um bom acolhimento e uma harmonia de sabores e odores.

Segundo João Rolha, é habitual a população e a restauração preparar sopas de peixe do rio, lampreia com arroz branco, sável e saboga frita, ovas de saboga, ensopado de enguias e muge frito com com arroz de tomate. E as sopas de beldroegas, sopas de tomate, sopas de toucinho e acorda de poejo, normalmente servidas em casa e em restaurantes, fazem parte do menu tradicional desta região alentejana.

O coordenador do Gabinete Desenvolvimento e Promoção Turística aponta ainda para a riqueza da variedade de pratos de caca, campo e sobremesas. Uma vez que a região é uma zona de caça, a população tem a vantagem de poder preparar acorda de perdiz, coelho frito, lebre com feijão branco, javali estufado e perdiz de escabeche. Mas o ensopado de borrego, o cozido de grão, os derivados do porco preto, as migas, as saladas de tomate, o gaspacho alentejano e a vinagrada são também muito apreciadas.

Após uma refeição de qualidade e cheia de paladar, não pode faltar os doces tradicionais: nogado com folha de laranjeira, rosas de mel de Mértola, doces secos de massa de pão, costas de torresmos, popias caiadas e bolos de requeijão.