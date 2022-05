“Mereço mais.” Miguel Oliveira a sair da KTM

Miguel Oliveira foi convidado a voltar para a Tech3, a equipa secundária da KTM, e recusou o convite. “Para já, não há nada a anunciar”.

A equipa da KTM convidou o piloto português a regressar à Tech3. Miguel Oliveira referiu após o Grande Prémio de Itália, que o futuro dele poderia não passar pela mesma equipa na próxima época.

“O meu futuro será brilhante, é nisso que acredito. Acredito no meu potencial e é para isso que eu trabalho. No final do dia, não aceitei a proposta que a KTM me fez para eu ficar na Tech3, porque acredito que mereço muito mais do que isso e mereço estar num lugar mais acima. Comuniquei que, se não estivesse disponível o lugar que eu tenho neste momento na equipa oficial, que iria encontrar outra solução, é isso que estamos a fazer”, assumiu o piloto do MotoGP, como avança o maisfutebol.

“Para já não há nada para anunciar. Ainda está muito no ar, ainda não está em cima da mesa” referiu o português que termina contrato esta época com a KTM. “Esperamos efetivar algo mais concreto nas próximas semanas”, apontou Miguel Oliveira, que se encontra no 11º lugar do campeonato.