Mercados emergentes em destaque nos Encontros PNAID 2023

A próxima edição dos Encontros PNAID, agendada para o mês de dezembro em Viana do Castelo, “vai trazer algumas novidades com enfoque na economia azul, nas tecnologias oceânicas e na energia renovável”, adiantou esta quinta-feira a coordenadora do Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora, Cristina Coelho, num encontro de emigrantes na Lourinhã.

Durante a apresentação do Programa PNAID no 1.º Encontro da Diáspora Lourinhanense, iniciativa levada a cabo pelo município local, a responsável recordou que os Encontros PNAID (antigos Encontros dos Investidores da Diáspora) vão decorrer de 14 a 16 de dezembro e salientou a importância destes como ponto de contacto para importadores, exportadores, empresários e demais interessados em promover os seus negócios com Portugal.

Este evento, garantiu, estará especialmente direcionado para temáticas relacionadas com a inovação, com a cultura e com a sustentabilidade, estando bem presentes ao longo do programa, que mais tarde será apresentado, temáticas diretamente relacionadas com as energias renováveis, a tecnologia associada aos oceanos, a economia azul e as ciências associadas às indústrias culturais e criativas, além de masterclasses e workshops.

