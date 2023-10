Mercados de Natal alemães entre os melhores da Europa

Bem grandes ou mais aconchegantes, tradicionais, medievais ou mais modernos: a Alemanha possui mercados de Natal para todos os gostos e todos seduzem cada vez mais visitantes. Não admira, por isso, que alguns deles integrem a lista Best Christmas Markets in Europe 2023, um ranking votado por viajantes de todo o mundo.

Espreite as nossas sugestões para uma memorável escapadinha natalícia, por vezes associando destinos vizinhos de forma a rentabilizar a viagem.

Dresden

Muitas vezes mencionada como a “Florença do Elba”, a monumental cidade de Dresden acolhe o mais antigo mercado de Natal da Alemanha: é o Striezelmarkt, já vai na edição número 589 e é tão famoso que anualmente atrai cerca de 2,5 milhões de visitantes.

Bancas meticulosamente decoradas vendem artesanato regional, não faltam delícias para provar, como o típico bolo Christstollen (com frutas cristalizadas, frutos secos e especiarias), a acompanhar com um copo de vinho quente. Terá início no dia 29 de novembro, mas a árvore de Natal, que tradicionalmente tem mais de 23 metros de altura, é colocada no Altmarkt cerca de um mês antes. Uma roda gigante, proporcionando uma vista única, e programação cultural diária e diversificada contribuem para encantar miúdos e graúdos.

Tudo isto lhe dá um carácter muito especial e, por isso mesmo, o Striezelmarkt foi considerado um dos Best Christmas Markets in Europe 2023, ranking divulgado no site European Best Destinations. Definitivamente uma visita a não perder até à manhã de 24 de dezembro, quando encerra.

No entanto, Dresden possui outros mercados de Natal, onze no total, e alguns deles irão prolongar-se até ao início de janeiro. É caso do Neumarkt, por exemplo, que decorre até ao dia 7 em frente à Frauenkirche (ou Igreja de Nossa Senhora). Aqui os visitantes encontram artesãos que integram corporações históricas da zona, designadamente fundidores de sinos, gravuristas, relojoeiros, bem como comerciantes de brinquedos feitos à mão – um mundo de tradições para descobrir ao som dos coros e artistas de rua que entoam canções de Natal.

Freiburg e Floresta Negra

No sul da Alemanha, Freiburg é uma cidade especialmente animada, talvez porque é aquela que goza de mais dias de sol em todo o país. A animação estende-se ao Natal, claro, e o centro de todas as atenções é o mercado, que este ano cumpre 50 anos de existência. Um mercado recente (embora haja registo de um anterior, no século XIX), na Münsterplatz, a praça da bonita Catedral, mas cheio de atrativos: vinho quente, tinto ou branco, workshops para aprender a fazer velas ou biscoitos natalícios (estes para crianças), grande diversidade de presentes para comprar para a família, por exemplo de vidro (um soprador é presença habitual, encantando quem passa com a sua arte) são exemplos daquilo que os visitantes encontram nas cerca de 120 bancas. Decorre de 23 de novembro a 23 de dezembro.

Freiburg merece ser explorada com calma, apreciando as suas portas medievais e os “bächle”, canais de água junto aos passeios, por exemplo, com uma paragem para provar a “lange rote”, a salsicha típica da cidade. E, estando aqui, vale muito a pena partir à descoberta da Floresta Negra, considerada um dos lugares mais bonitos da Alemanha. É vasta, com uns 200 quilómetros por 50, e diversa, com áreas de arvoredo cerrado, mas também pastos, cascatas e lagos, pelo que merece várias visitas. Nesta altura, são imperdíveis a fábrica de relógios de cuco de August Schwer, em Schönwald; e a de peças de vidro Dorotheenhütte, em Wolfach, com um museu e loja onde podem comprar-se elegantes enfeites de Natal… durante todo o ano.

Bremen e Bremerhaven

Um mercado de Natal com vista para o Património da Humanidade – é assim o principal mercado de Bremen, charmosa cidade no norte do país. Decorre de 27 de novembro a 23 de dezembro na Marktplatz, célebre pela estátua de Os Músicos de Bremen – o popular conto dos Irmãos Grimm – bem como pela Estátua de Rolando e o edifício da Câmara Municipal, ambos na lista da UNESCO desde 2004. Considerado um dos melhores mercados de Natal da Alemanha, conta com mais de 170 bancas muito bem decoradas que disponibilizam os habituais presentes natalícios, iguarias e vinho quente, tornando-se no ponto de encontro dos residentes ao fim do dia, além de um crescente número de turistas.

Já na margem do rio Weser a proposta é diferente: nas mesmas datas decorre o Schlachte-Zauber, mercado natalício em ambiente medieval, com artesãos a exibir as suas artes, atores, malabaristas e músicos a atuar pela rua. Dois bons motivos, portanto, para querer visitar Bremen neste período – e aproveitar a viagem para conhecer também Bremerhaven, onde o rio Weser se junta ao Mar do Norte, a meia hora de comboio.

É o porto de Bremen, sua cidade irmã, um bom lugar para comer peixe fresco ou defumado e aprender muito sobre o clima e respetivas alterações na Klimahaus, misto de centro de ciência e parque temático mesmo imperdível. Isto antes de visitar o mercado natalício na zona pedonal do centro, com roda gigante, um Pai Natal feito de luzes LED e outros objetos iluminados, além das habituais bancas com presentes e comes e bebes.

Düsseldorf e Essen

É um destino de eleição para quem adora esta época do ano: de 23 de novembro a 30 de dezembro, o centro de Düsseldorf transforma-se numa cidade natalícia, com vários mercados temáticos a curta distância uns dos outros. Inúmeras árvores de Natal e milhares de luzes criam a atmosfera adequada, as múltiplas bancas de design original disponibilizam grande diversidade de presentes para a família, uma roda gigante com mais de 50 metros proporciona a vista perfeita e um ringue de patinagem garante diversão a residentes e milhões de visitantes anuais.

A oferta é vasta mas quem quiser prolongar a estadia não pode deixar de visitar Essen, a meia hora de comboio: tem o sexto Best Christmas Markets in Europe 2023 e o melhor da Alemanha. A decorrer de 17 de novembro a 23 de dezembro, espalha-se por todo o centro da cidade e tem a particularidade de ser internacional, recebendo comerciantes de vários pontos do mundo. Acresce um mercado medieval, onde todos os produtos são confecionados com base em antigas receitas, de hidromel a sabonetes. Melhor ainda, há uma forte aposta na sustentabilidade: a energia usada é totalmente proveniente de fontes renováveis e os sacos de plástico são proibidos, por exemplo.

Para completar uma viagem que certamente ficará na memória, uma última sugestão: conhecer a antiga mina de carvão Zollverein convertida em espaço cultural, a meia dúzia de quilómetros, visitar os museus e patinar no ringue. Afinal, não é todos os dias que se pode deslizar no gelo num complexo classificado Património UNESCO…

Lübeck

“Nunca esquecerei como adorava a magia do Natal” terá escrito Thomas Mann, Nobel de Literatura natural de Lubeck. Hoje, provavelmente, continuaria a adorar a época natalícia na sua cidade, um lugar mesmo especial.

Fundada em 1143, Lübeck foi, entre 1230 e 1535, uma das principais cidades da Liga Hanseática, aliança de cidades mercantis que chegou a ter o monopólio do comércio do Mar Báltico e do Mar do Norte. Constituído sobretudo por residências dos séculos XV e XVI, igrejas e monumentos como a famosa Porta Holstentor, o seu principal ícone, o centro histórico resistiu à II Guerra Mundial e permanece inalterado, tendo sido classificado Património da Humanidade em 1987.

Todos os recantos da cidade merecem ser apreciados com calma e, para quem gosta de doces, há um lugar de visita obrigatória: o Niederegger Marzipan Museum, misto de museu e confeitaria, para provar o maçapão. Consta que, no século XV, num período em que não havia cereais, o governo incumbiu os padeiros de fazerem pão de amêndoas para a população matar a fome, decisão que daria origem esta especialidade local, tão famosa que é exportada para todo o mundo.

Claro que o maçapão faz parte das delícias a provar no Natal de Lübeck – aliás, o próprio museu acolhe um bazar com grande diversidade de presentes para a família. Com uma tradição que remonta a 1648, mercados natalícios há vários, abertos de 27 de novembro a 30 de dezembro, desde o clássico, em torno da Câmara Municipal, ao histórico, na Igreja de Santa Maria, ou o da Drehbrückenplatz, que se realiza este ano pela primeira vez.

Frankfurt e Rothenburg ob der Tauber

Devido à sua dimensão e ao grande número de visitantes que atrai anualmente, o Mercado de Natal de Frankfurt é um dos mais importantes da Alemanha. Com uma longa história que remonta a 1393, vai decorrer de 27 de novembro a 21 de dezembro. Como sempre, uma gigantesca árvore de Natal será erguida em frente ao Römer, o edifício da Câmara Municipal, e as bancas, criativamente decoradas, estarão distribuídas pelas praças de S. Paulo, Hauptwache e Rossmarkt e imediações. E, uma vez mais, a Friedrich Stoltze Platz será cor-de-rosa, oferecendo uma área gastronómica dirigida (mas não exclusiva) à comunidade gay. Por todo o lado haverá “Brenten”, “Bethmaennchen” e “Quetschemaennchen”, biscoitos tradicionais de Frankfurt com uma história curiosa: diz-se que, no século XIX, os homens enviavam estes doces às raparigas para manifestar o seu interesse amoroso e, se elas não devolvessem o presente, o romance podia avançar…

Para recuar verdadeiramente no tempo sugerimos que complemente esta viagem com uma visita a Rothenburg ob der Tauber, a 170 quilómetros. Uma das mais belas paragens da famosa Rota Romântica alemã, está repleta de edifícios originais da Idade Média e é nesse cenário tão especial que decorre, de 1 a 23 de dezembro, o mercado de Natal – mais um dos melhores da Europa segundo o site European Best Destinations. Há até quem lhe chame a capital do Natal alemão, designadamente por possuir um museu que lhe é dedicado e a mais famosa loja europeia de produtos associados à época, de decorações a presépios. Chama-se Käthe Wohlfahrt e está aberta durante todo o ano.

