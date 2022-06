Mercado tradicional português volta às ruas de Andorra

O mercado tradicional “O Feirão” vai voltar à praça pública a cargo do Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra.

A sétima edição do mercado irá decorrer no próximo dia 3 de julho das 10h00 às 13h00 na Plaça Guillemó da capital andorrana.

Após a pandemia e as limitações sanitárias que afetaram a humanidade em 2020 e 2021, os elementos do Grupo de Folclore Casa de Portugal vão de novo recriar uma feira à moda antiga numa das praças mais emblemáticas de Andorra la Vella.

O evento irá contar de novo com cinco zonas temáticas dedicadas à gastronomia, artesanato, produtos hortícolas e animais de granja, e uma improvisada tasca onde os visitantes poderão degustar iguarias portuguesas à base de bacalhau, bifanas, moelas, rissóis e saborear o vinho verde.

A animação do evento será a cargo dos elementos do Grupo que, trajados para a ocasião, irão apresentar cantigas e danças do seu reportório.

O mercado tradicional “O Feirão” foi apresentado pela primeira em 2014, aquando das celebrações da maioridade do Grupo de Folclore Casa de Portugal, e anualmente, com o apoio do Comú d’Andorra la Vella, tem sido uma referência da portugalidade enquanto promotor da gastronomia e cultura tradicional.

