Mercado de Sistelo junta-se a rede mundial de “slow food”

A rede Slow Food dos Mercados da Terra acolhe um novo membro, o primeiro em Portugal , que passa a integrar a rede global de 95 mercados em todo o mundo.

O Mercado de Sistelo conta com a presença de pequenos produtores locais das Terras do Alto Vez, com uma oferta de produtos locais frescos e de sabores exclusivos e de alta qualidade: desde hortícolas, broa de milho, fruta, queijos, ovos, carnes certificadas, entre outros. Em particular, dois produtos da Arca do Gosto estarão disponíveis ao público: o feijão Tarrestre das Serras de Peneda e Soajo e a broa de milho de Arcos de Valdevez .

Localizado no Parque Nacional da Peneda-Gerês, Sistelo é uma das mais belas aldeias do norte de Portugal. O mercado acontece todo último domingo do mês, durante o ano inteiro, das 9h às 16h – no Lugar da Igreja.

O Mercado da Terra é um projeto implementado pelos membros da comunidade Slow Food “Aldeia Slow Food – Sistelo” com o apoio da junta da freguesia de Sistelo, do município de Arcos de Valdevez e é financiado pelo programa PDR2020 (Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020) e gerenciado pela ADRIL (Associação de Desenvolvimento Rural Integrado de Lima).

O objetivo é conscientizar sobre o valor dos produtos que fazem parte do patrimônio agrícola e gastronômico local, criando uma alternativa aos canais comerciais existentes que geralmente vendem produtos da agricultura industrial, transportados de longas distâncias e, em sua maioria, cultivados em estufas com métodos intensivos. O Mercado da Terra Slow Food de Sistelo pretende se tornar uma alternativa confiável para quem gostaria de encontrar alimentos bons, limpos e justos.

O Presidente da Junta de Freguesia de Sistelo, Sérgio Rodrigues, afirma: “O principal objetivo do mercado é incentivar a produção e aumentar o número de produtores. O nosso mercado nasceu a partir da ideia de ter um lugar onde os nossos produtores possam vender os seus produtos perto do local de produção e diretamente ao consumidor, reduzindo os custos logísticos e otimizando o proveito. O impacto é enorme. A valorização do produto se traduz em desenvolvimento sustentável para a aldeia, com um aumento da renda e com um desenvolvimento social, ambiental e paisagístico de uma área, onde a paisagem em socalcos é classificada como Monumento Nacional. O Mercado da Terra é também muito importante como atração turística para as dezenas de milhares de visitantes que visitam a aldeia todo ano.”

Durante a cerimônia de abertura, que contará com a presença de alguns representantes da rede internacional dos Mercados da Terra ( Mercat de la Terra de Barcelona , na Espanha, e o Samstag Mart da Itália), dos convivia e comunidades Slow Food nacionais, dos associados do Slow Food de Santiago de Compostela, e de alguns representantes dos parceiros e da administração local, será lançada a Aliança de Cozinheiros Slow Food de Portugal.

A Aliança portuguesa é a última a se juntar à rede Slow Food, que conta com 1264 cozinheiros, que defendem a biodiversidade alimentar, em 31 países do mundo.

Cozinheiros de restaurantes, bistrôs, cantinas e cozinhas de rua que apoiam diariamente os pequenos produtores, os guardiões da biodiversidade, utilizando os produtos das Fortalezas e da Arca do Gosto , bem como frutas, hortícolas e queijos locais, em suas cozinhas.

Os cozinheiros devem incluir os nomes dos produtores em seus cardápios, para dar visibilidade ao seu trabalho. Os cozinheiros da Aliança de Cozinheiros viajam, reúnem-se, participam de eventos e cozinham juntos.

Vasco Guimarães, representante da Aliançade Cozinheros Slow Food de Portugal, afirma: “O lançamento da Aliança de Cozinheiros em Portugal, sob a égide do Slow Food e com a ajuda dos chefs, é uma oportunidade para todos conhecermos e valorizarmos os nossos produtos locais e os seus produtores de uma forma mais estruturada, incentivando e reconhecendo o seu trabalho, e promovendo o alimento como identidade de um território.”

A seguir o programa de domingo, dia 26

10h00 Abertura do Mercado local de Sistelo – Lugar da Igreja – Sistelo – Arcos de Valdevez

11h00 – Reconhecimento oficial do Mercado da Terra Sistelo Slow Food com a coordenação internacional do Slow Food, na pessoa de Elena Sandrone e instituições locais.

12h00 – Show Cooking Slow Food – com produtos locais do Mercado da Terra de Sistelo e dirigido por chefs da Aliança, entre eles: Vasco Guimarães, Liliana Duarte, Álvaro Dinis.

15h00 – Apresentação da “Aliança dos Cozinheiros Slow Food” com a coordenação internacional do Slow Food na pessoa de Daniela Conte e Vasco Guimarães (título: “Lançamento do projeto da Aliança de Cozinheiros Slow Food de Portugal”

16h00 – Assinatura da constituição da Aliança de Cozinheiros Slow Food de Portugal

A seguir a lista de cozinheiros que aderiram à Aliança Slow Food de Portugal até o momento.