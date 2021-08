Mensagem telegráfica em forma de poema

Esta é uma mensagem telegráfica,

uma mensagem telegráfica, sim sim.

Estou cansado e tenho sono,

mas tenho o telegrama há mão.

Vou me juntar na maior união,

numa muito grande união.

Com ela passo a mensagem,

a mensagem que tenho à mão.

Com o PAN e com o meu movimento

vamos exigir nos Tribunais

com providencia cautelar e até

com as canetas sem pena.

Exigimos nunca ser submetidos

a terapias com os tais

electro-choques na cabeça. Pim! Pau Pau.

Somos sanos e morais,

contra esses tamanhos abusos.

KNOW YOUR RIGHTS!

No jornal virá notícia,

da cabeça da galinha.

Disse.

Daniel Alexandre

(um urso mau cansado mas bem consolado)