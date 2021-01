Mensagem motivacional para 2021

COVID.

Isolamento.

Quarentena. Vírus.

Dor. Sofrimento.

Mortos. Internados.

Cuidados intensivos.

Esta é a informação afunilada que fomos e continuamos a ser bombardeados, todos os dias, entre as televisões e os algoritmos que as tecnologias nos expõem à luz de um toque de polegares e indicadores.

Portugal e o mundo atravessam um período conturbado e desafiante que exige de cada um, uma atitude tenaz e responsável para cuidar de si e dos outros na comunidade.

O desgaste é evidente e acentuado, pelo que um sentido de responsabilidade individual é fundamental para mantermos a estrutura social funcional.

Todos carregamos em nós a “fadiga da pandemia”, que segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge já 60% da população, este sentimento de sobrecarga, por nos mantermos constantemente vigilantes, e de cansaço, por obedecermos a restrições e alterações das nossas vidas, com grave impacto na saúde e economia da vida de cada um.

Um ano passou, sem o viver como queríamos.

Um ano voou, num ápice de realidades alteradas e sem planos concretos, para um mundo que tenta adaptar-se todos os dias, na incerteza do caminho certo.

Há estimativas de que o impacto da pandemia na perda de saúde mental junto da população seja entre 20 a 30%, segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Separados na distância física imposta, mas unidos na certeza que somos sempre mais fortes do que pensamos.

A vida e o tempo passa, com ou sem doença, rico ou pobre, preto ou branco, homem ou mulher, em Portugal, nos Estados Unidos ou na Alemanha.

Em 2021 será um ano ímpar de reconquistas e recuperação, porque sem a esperança, não temos luz.

Não podemos deixar que a pandemia nos fragilize na nossa responsabilidade individual.

Não podemos permitir que a pandemia facilite uma visão de vitimização de cada um com a falsa ideia de que será alguém ou algum governo nos salve.

Não podemos ter a ciência refém do Poder governativo nem de doutrinas ou ideologias políticas.

Não podemos, acima de tudo, deixar que o poder da mudança da nossa vida esteja entregue aos outros, pois a mudança começa no valor de cada um.

Saber viver com o que temos é complexo e assumir a responsabilidade individual para cuidarmos melhor uns dos outros é difícil de realizar, mas é possível.

Assim, partilho esta mensagem para que em 2021 nos deixemos de desculpas das circunstâncias e cada pegue no que pode e no que tem.

Usemos o mundo que temos agora, aceitando o que é, e o que temos como ponto de partida para seguir em frente.

O mundo é uma construção e todos vemos e agimos de forma diferente. Desde que a oportunidade seja visível, a vida não é o que nos acontece, mas antes o que fazemos com o que nos acontece.

Caminhe firme com as costas direitas, crentes em si mesmo, e olhe em frente.

Use o tempo que tem para pensar e reflectir. Descubra caminhos novos. Inove e visualize metas palpáveis.

Ouça o que sente. Fale em voz alta.

Converse com quem gosta. Aproveite as oportunidades que a vida lhe dá todos os dias para sentir novos caminhos no mundo real.

Não se iniba nos bons momentos. Viva-os. Tire partido ou aprendizagens das frustrações que a vida inevitavelmente dá.

Acredito que, sabendo aceitar as diferenças entre nós, com discurso livre sem medo de pensarmos diferente, com responsabilidade individual, para proteger a estrutura social, ultrapassaremos este período desafiante e atípico da vida comum, com coragem, resiliência e determinação, para que todos cheguemos amanhã ao futuro.

Por isso, supere-se em 2021.

Lembre-se todos os dias dos 2 pilares que verdadeiramente contam:

1) Conheça e escolha quem tem à sua volta

2) E, acima de tudo, confie em Si.

Porque, tal como escreveu Ernest Heminghway no “Adeus às Armas”:

– Quem estará nas trincheiras ao teu lado?

‐ E isso importa?

‐ Mais do que a própria guerra.

Sou Psicólogo Clínico e esta é a minha mensagem de ano novo para 2021.

Ivandro Soares Monteiro, Prof Doutor

Psicólogo Clínico | Psicoterapeuta

Executive Coach | Fundador & Director da EME Saúde

