Mensagem de Natal

Nestes tempos de incertezas, voltamos novamente a festejar a nascença de um menino que veio ao Mundo há 2022 anos, para trazer uma mensagem universal inalterada desde então: Luz para todos!

Este ano, pela vossa vontade, fui eleita deputada. Desde o momento em que tomei posse tive, e tenho, sempre em consideração o percurso de vida de todos vós, procurando defender e lutar pelas causas dos Emigrantes. Mulheres e Homens com Direitos e a quem o nosso País muito deve, pois todos continuam a nutrir uma paixão extraordinária por tudo o que é Portugal. E também estou empenhada, como a minha história de vida testemunha, na defesa de milhões de descendentes que também no exercício de uma cidadania múltipla exemplar, a semear portugalidade.

Como deputada, estou comprometida em concretizar uma promessa: respeitar os direitos de todos os portugueses no estrangeiro e acabar com algumas discriminações ainda em vigor.

Convosco, continuaremos a avançar!

Quero reiterar novamente o meu orgulho em representar-vos na Assembleia da República, o meu compromisso em apresentar, defender e votar leis progressistas que reconheçam que os portugueses “de fora” cumpriram com o destino histórico da Nação portuguesa: ser português sendo tudo, sem qualquer limite, cada qual com a sua singularidade.

Enterneço em relembrar as noites de consoada da infância em França, enterneço em relembrar a emoção dos preparativos culinários tradicionais com aquela cumplicidade entre todos até o milagre acontecer, lá em casa, todos os anos e em todas as casas, em todas as nações. A ansiedade das prendinhas, sentir aquele aperto do coração dos meus pais separados de quem os viu nascer, a azáfama de por a mesa de Natal, o mimo inabitual dos desconhecidos na rua, a simplicidade de ser mais solidários, sem esquecer aquele inverno gelado que, de repente, despertava em cada um de nós algo sagrado que chamam fraternidade.

Mais do que nunca, em tempo de incertezas, há uma certeza: sermos uns pelos outros sempre.

Os meus votos de um Bom Natal e de um Ano Novo Feliz para vós todas e todos!

Vœux de bonheurs pour 2023 à vous toutes et tous, dans l’espoir de la paix retrouvée.

Nathalie de Oliveira