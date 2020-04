Mensagem da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas

O primeiro-ministro afirmou ao início da tarde que o terceiro período vai começar como previsto no dia 14 mas sem atividades letivas presenciais. No ensino Básico - até ao 9.º ano inclusivé - todo o terceiro período será à distância, afirmou o primeiro-ministro após uma reunião do Conselho de Ministros que aconteceu esta manhã no Palácio da Ajuda, em Lisboa.