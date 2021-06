Mensagem da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas

Caras e caros compatriotas,

Neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, dirijo-me a vós a partir dos Estados Unidos da América, onde neste ano celebrarei o 10 de junho com a comunidade portuguesa.

Junto-me assim a uma festa que acontece pelo mundo inteiro e que tem os portugueses, em particular aqueles que residem no estrangeiro, como seus protagonistas e grandes dinamizadores.

Onde está um português está Portugal. Hoje celebramos esse Portugal no Mundo, nos 5 continentes e em mais de 100 países.

Lembramos hoje as primeiras gerações de emigrantes que partiram para os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, a Venezuela e outros países, em busca de uma vida melhor, como lembramos os seus filhos e netos ou tantos jovens

graduados e pós-graduados portugueses que vivem hoje em mobilidade constante.

Com todos eles, que hoje celebramos, deve existir um diálogo permanente, quotidiano, olhando para o futuro sem esquecer o passado:

– Preservando a memória através da museologia, da literatura ou das tradições que o movimento associativo mantém vivas;

– Criando e reforçando as redes científicas, culturais, económicas e sociais entre o país e a diáspora;

– Prestando serviços de qualidade nos postos consulares no estrangeiro;

– Reforçando os vínculos que ligam portugueses e lusodescendentes ao país, através do ensino da língua portuguesa, da ação cultural externa, do incentivo ao investimento e do apoio ao movimento associativo.

A Diáspora, um importante ativo estratégico do nosso país, tem a particularidade de nos levar ao mundo devolvendo-nos a Portugal, fazendo-nos avançar sem deixarmos, contudo, de refletir sobre o país que somos.

Permitam-me que manifeste a minha alegria pelo regresso das visitas às comunidades e da oportunidade de, como aqui, nos Estados Unidos, ouvir as suas histórias, conhecer os seus feitos, o seu dia-a-dia e, uma vez mais, ver a sua capacidade de resiliência e a sua coragem.

Em tempos pandémicos, essas características foram especialmente evidentes: no esforço que fizeram para manter a distância aos amigos e familiares que os esperavam em Portugal, no exemplo que deram de entreajuda e solidariedade

nos países de acolhimento; e no facto de termos tantas e tantos portugueses notáveis, que estiveram e estão na linha da frente do combate a pandemia e que hoje saudamos em particular: médicos, enfermeiros, investigadores, alguns deles com importantes contributos para desenvolvimentos das vacinas contra a Covid-19, auxiliares de saúde e todos os que contribuíram para combater esta situação que ainda nos afeta, mas que esperamos que progressivamente possamos ultrapassar e retomar a normalidade.

Celebremos hoje as comunidades portuguesas e a língua de Camões, sem as quais não saberíamos o que é Portugal ou ser português no mundo.

Feliz 10 de junho para todas e para todos.

Berta Nunes

Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas