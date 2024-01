Mensageiro de Bragança recebe prémio da Imprensa Regional

O jornal ‘Mensageiro de Bragança’, da Diocese Bragança-Miranda, recebeu o Prémio Gazeta – Imprensa Regional 2022, atribuído pelo Clube dos Jornalistas, esta sexta-feira, na Câmara Municipal de Lisboa, numa cerimónia com a presença do presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

“[O prémio] sirva de estímulo para a imprensa em geral, sobretudo a do interior do país, tantas vezes afastada dos olhares de decisão; sirva para motivar e dar força aos que lutam diariamente, sobretudo a partir da periferia das periferias, como refere muitas vezes o Papa Francisco”, disse o diretor do ‘Mensageiro de Bragança’, no discurso de aceitação do prémio, lê-se no jornal da Diocese de Bragança-Miranda.

O jornal de inspiração cristã foi distinguido com o ‘Prémio Gazeta – Imprensa Regional 2022’, anunciou o Clube de Jornalistas, no dia 4 de outubro de 2023, destacando que o ‘Mensageiro de Bragança’ se institui como “veículo de ligação à comunidade transmontana residente na cidade, noutras zonas do país e no estrangeiro”.

“Para nós, foi honrosa surpresa, é um reconhecimento dos nossos pares, e em Portugal tende-se a olhar para aquilo que está mais perto da vista e, muitas vezes, é mais difícil olhar para aquilo que a nossa vista não alcança no imediato”, disse diretor do jornal ‘Mensageiro de Bragança’, António Gonçalves Rodrigues, à Agência ECCLESIA, em dezembro.

Os Prémios Gazeta 2022 foram entregues sexta-feira, dia 5 de janeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Lisboa; esta iniciativa do Clube dos Jornalistas tem o apoio do Município de Lisboa (CML), e distinguiu nesta edição o jornalismo nas categorias de Televisão, Imprensa, Rádio, Multimédia, Fotografia e Imprensa Regional.

O ‘Prémio Gazeta – Imprensa Regional’ foi entregue pelo presidente da CML, Carlos Moedas, que disse estar “honrado por entregar este prémio”, recordando o pai jornalista, em Beja.