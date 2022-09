Menos de 500 portugueses emigraram para o Brasil em 2021

Em 2021, entraram no Brasil 461 portugueses, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro. Este ministério contabilizou um total de 22,719 entradas de estrangeiros no Brasil, tendo os portugueses representado 2% desse total.

Depois de em 2020, a entrada de portugueses no Brasil ter atingido o valor mínimo de toda a série em análise, em 2021 cresce 5%, mantendo-se, contudo, abaixo das 500 entradas anuais. O número de portugueses entrados no Brasil encontra-se ainda longe do valor registado em 2013: 2,904, o mais alto do período em análise, segundo o Observatório da Emigração português.

A tendência recessiva verificada nos últimos anos traduziu-se numa perda relativa de importância da imigração portuguesa: se em 2013 os portugueses representaram 4.7% das entradas de migrantes no Brasil, em 2021 representavam apenas 2%.