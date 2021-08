Menos de 20 portugueses no Afeganistão e maioria já abandonou o país

Há cerca de “quatro ou cinco portugueses” no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, que aguardam sair do país, informa Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, esta segunda-feira.

A secretária de Estado revela que estavam presentes 16 ou 17 cidadãos portugueses no Afeganistão, mas que a grande maioria já abandonou o país: “Os cidadãos portugueses no território na grande maioria já saíram. Estavam todos enquadrados em missões internacionais da União Europeia e empresas de segurança do aeroporto”.

Os portugueses que ainda se encontram no país estão “enquadrados” em empresas de segurança ligadas ao aeroporto de Cabul e preparam-se para regressar em segurança num dos voos militares que estão a tratar da retirada de cidadãos estrangeiros.

Berta Nunes garante que “de momento está tudo bem por parte da comunidade portuguesa”, não existindo “informação de qualquer problema” até ao momento, e que os cidadãos vão continuar a ser acompanhados. “Ontem o nosso embaixador em Islamabad, que está a acompanhar a situação no Afeganistão, teve oportunidade de falar com uma dessas pessoas que está no aeroporto e estava tudo bem. Esse acompanhamento vai continuar a ser feito”, concluiu.