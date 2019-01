Menor taxa de inflação da Europa foi a portuguesa

Portugal registou em dezembro último a mais baixa taxa de inflação anual, zero vírgula seis porcento, no conjunto dos 28 Estados-membros, tendo os preços aumentado um vírgula seis porcento na zona euro e um vírgula sete porcento na União Europeia, segundo o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de inflação anual de um vírgula sete porcento em dezembro compara-se com a de um vírgula nove porcento de novembro de 2018 e a de um vírgula quatro porcento de dezembro de 2017.

Na União Europeia (UE), a inflação anual recuou na variação mensal (dois porcento em novembro) mas subiu na homóloga (um vírgula sete porcento).

Portugal e a Grécia (zero vírgula seis porcento cada) registaram as taxas anuais de inflação mais baixas, seguindo-se a Dinamarca (zero vírgula sete porcento).

As mais altas observaram-se na Estónia (três vírgula três porcento), na Roménia (três porcento) e na Hungria (dois vírgula oito porcento).

Na comparação com novembro de 2018, a inflação anual baixou em 22 Estados-membros, manteve-se estável em três e aumentou noutros três.

O valor de zero vírgula seis porcento registado em Portugal compara-se com o zero vírgula nove porcento de novembro e o um vírgula seis porcento de dezembro de 2017.