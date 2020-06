Meninas portuguesas ganham competição mundial de robótica

Beatriz e Flor Curto, duas irmãs de Penamcor, com 8 e 9 anos de idade, ganharam a competição mundial de robótica “Wonder League Robotic Competition”, que vai já quinta edição. Este concurso permite que as crianças possam empenhar-se numa tarefa muito complexa e com várias vertentes, entre a programação, o design, a engenharia, as artes e a reutilização de materiais, sempre com muita criatividade.

Entre mais de 4.500 equipas de 91 países, com mais de 8.400 participantes, e 43% de raparigas, a solução vencedora foi da equipa Mountain Explorers, constituída pelas manas Curto, alunas da Escola Básica de Penamacor.

Depois de muitos meses de trabalho, com a passagem à fase final depois de cinco etapas, juntamente com outras 600 equipas, a apresentação vencedora incluía um criativo episódio da referida série televisiva feito pelas meninas, para além das imagens do robôs a cumprir a missão final e dos desafios que a equipa enfrentou para chegar ao resultado, e ainda uma música final de equipa com robôs a dançar.

Um robô a colocar uma bola no copo a longa distância sem ajuda de mãos humanas foi o desafio conseguido, com base num lançador construído com um rolo de papel, um elástico, materiais de artes e, claro, muita fita cola.

Já no ano passado a equipa tinha ficado em segundo lugar, tendo recebido vários prémios incluindo computadores e robôs. Este ano o prémio principal é uma bolsa no valor de 5 mil dólares.

Veja a apresentação das alunas portuguesas aqui:

