Menina vimaranense de 12 anos já é um ás do volante

A piloto Maria Germano Neto, de 12 anos, é a esperança portuguesa para chegar à Fórmula 1, depois de ter mostrado qualidades no karting e de ter já um contrato assinado com a Ferrari.

Natural de Guimarães, tem já contrato com a Ferrari depois de ter vencido a Girls on Track — Rising Stars, uma competição de deteção de talentos promovida pela Federação Internacional do Automóvel, em 2020, que lhe valeu competir este ano com tudo pago, à exceção das estadias e alimentação.

Essa vitória valeu-lhe também um contrato com a Tony Kart, uma das melhores equipas mundiais de karting.

Este ano, a evolução foi afetada por duas lesões, uma primeira na coluna (fratura das vértebras D5 e D8 e compressão da D6), sofrida num acidente com outros dois pilotos, em 16 de julho.

