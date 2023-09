Menina que morreu com tiro de caçadeira será sepultada em França

Clara Brivain, a menina de 13 anos que perdeu a vida no passado domingo, em Ponte da Barca, vítima de um disparo de caçadeira, vai ser velada no Centro Fúnebre de Ponte da Barca e no Mosteiro de Crasto, onde se realiza a missa do funeral com corpo presente.

O velório realiza-se no Centro de Homenagem Fúnebre de Ponte da Barca, esta sexta-feira, entre as 15:00 e as 22:00, segundo informação do jornal O Minho.

Sábado, 2 de setembro, haverá uma missa de corpo presente às 10:30, no Mosteiro de Crasto. O corpo será depois trasladado para França, onde será sepultado em cemitério.

“A vontade da família é que o corpo da pequena Clara seja levado para França, de onde é natural e onde os seus pais e irmãos vivem. Infelizmente a trasladação do corpo acarreta custos demasiado elevados para esta família, pelo que pedimos o apoio de todos para que consigamos ajudar monetariamente neste momento de dor”, apela a Associação Social Cultural Recreativa e Desportiva de Crasto que lançou uma campanha de apoio à família para ajudar a pagar a trasladação.

Em Ponte da Barca existem, também, diversas caixas-peditório nas lojas onde é possível deixar um donativo. O NIB para ajudar à trasladação é PT50 0035 0633 0001 2978 5305 6 e pertence à associação.

A menina de 13 anos, emigrante em França de férias em Portugal, perdeu a vida ao final da manhã de domingo, em São Martinho de Crasto, Ponte da Barca, na residência dos avós, quando a família se preparava para partir de volta para França.