Melody Gardot e António Zambujo: “c’est magnifique”

“C’est magnifique”, o novo single de Melody Gardot conta com a participação de António Zambujo. O tema, editado hoje, é o sucessor de “From Paris With Love”, “Little Something”, com Sting e o mais recente “Sunset in Blue”. Enquanto não estreia o video oficial do novo single, gravado em Portugal, pode ser visto o Lyric video abaixo.

Em maio de 2020, confinada em sua casa em Paris, Gardot apareceu nos jornais ao lançar um convite de casting nas suas redes sociais para músicos de orquestra que não podiam trabalhar por causa das restrições da quarentena da covid-19. Com a ajuda destes, ela criou uma orquestra virtual e lançou seu primeiro single, “From Paris With Love”. A cantora foi manchete mais uma vez em junho ao fazer a primeira sessão de gravação de estúdio segura, como medida de prevenção da covid, no histórico Abbey Road Studios de Londres, acompanhada pela célebre Royal Philharmonic Orchestra.

O novo álbum, “Sunset in the Blue”, disponível a partir de 23 de outubro de 2020, é uma celebração orquestral de suas raízes de jazz. Melody voltou a reunir-se com a equipa de produção com a qual ganhou vários Grammy com o álbum “My One and Only Thrill”, equipa que inclui o produtor Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock), o arranjador e compositor Vince Mendoza (Björk, Robbie Williams, Elvis Costello) e o lendário engenheiro Al Schmitt(Frank Sinatra, João Gilberto, Bob Dylan, Paul McCartney).

A determinação pela criação e evolução de sua arte sempre foi um tema central no trabalho de Melody Gardot. Isso nunca foi tão evidente como durante a produção do “Sunset in the Blue”, pois, apesar de todos os obstáculos, ela foi capaz de reunir um novo e fascinante grupo de colaborações durante esta época tão desafiadora.