Melhores restaurantes de Aveiro certificados

Os melhores restaurantes da Região de Aveiro vão ser certificados pela AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal de Portugal, anunciou a entidade regional Turismo do Centro.

Para além da entidade presidida por Pedro Machado, a iniciativa conta com o apoio do Turismo de Portugal e da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Aveiro, inserindo-se no programa “SELEÇÃO Gastronomia e Vinhos”, que já certificou estabelecimentos de restauração dos territórios de Viseu Dão Lafões e Região de Coimbra.

“O programa ‘SELEÇÃO Gastronomia e Vinhos’ foi criado com o propósito de afirmar o património gastronómico português como produto turístico, convertendo-o num elemento diferenciador da oferta turística e num produto estratégico e competitivo para as empresas e para o país”, refere a Turismo do Centro.

Os estabelecimentos selecionados necessitam de cumprir uma extensa lista de requisitos, que vão desde a formação e o desempenho dos colaboradores às boas práticas de higiene e segurança alimentar, passando pela acessibilidade e segurança.

“A qualidade e origem das matérias-primas, o empratamento e apresentação final do prato, a execução culinária e a apreciação aromática e degustativa são igualmente elementos preponderantes na avaliação dos estabelecimentos candidatos”, esclarece o regulamento da iniciativa.

Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, refere que o “programa é um instrumento promocional muito importante para os restaurantes, porque certifica a alta qualidade da sua oferta, atraindo mais visitantes, e incentiva outros restaurantes a elevar a fasquia da sua oferta”.

A AHRESP vai organizar sessões de esclarecimento na Região de Aveiro, para dar a conhecer aos restaurantes as vantagens de se candidatarem ao programa SELEÇÃO.

As sessões de esclarecimento vão ter lugar em Ovar (31 de outubro, 16:00, Escola de Artes e Ofícios), Sever do Vouga (5 de novembro, 16:00, Auditório da Biblioteca Municipal) e Aveiro (18 de novembro, 16:00, Auditório da Biblioteca Municipal).

Viseu Dão Lafões foi o primeiro território a receber o programa SELEÇÃO, em 2016 e 2017. No total, inscreveram-se 44 restaurantes, dos 14 concelhos desta CIM, tendo 30 recebido o diploma.

Seguiu-se a Região de Coimbra, em 2018 e 2019, que distinguiu 85 restaurantes, representantes dos 19 municípios.

Os diplomas foram entregues numa cerimónia no Convento São Francisco, em Coimbra, na presença da secretária de Estado do Turismo, tendo sido distribuído um guia de bolso com os restaurantes contemplados.