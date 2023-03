Melhores pilotos de trial do mundo regressam a Gouveia

O trial está de regresso a Gouveia, município que vai acolher de 21 a 23 de abril o TrialGP Portugal, prova da segunda jornada do Mundial da modalidade em 2023.

Após um ano de interregno, a Talentos Objetivos-Clube de Enduro e Recreio vai organizar um evento desportivo que visa atrair à região da Serra da Estrela e à cidade de Gouveia muitos aficionados da modalidade.

Entre 21 a 23 de abril, a elite mundial do Trial vai voltar a competir numa etapa emblemática do Campeonato do Mundo de Trial num local que “possui condições únicas para a prática da modalidade”, refere a organização.

Jorge Simões, presidente do clube, revelou algumas novidades da prova: “esta etapa do campeonato do mundo de trial será sem dúvida uma mais-valia para Portugal e para Gouveia porque durante uma semana teremos uma enorme movimentação de pilotos e equipas na região. Este ano a prova será realizada no centro de Gouveia, onde haverá 12 zonas que os pilotos têm de ultrapassar num percurso composto por 5 a 6 quilómetros. Serão 120 pilotos envolvidos em quatro categorias: Trial3, Trial2, TrialGP e o TrialGP Women. Estará, portanto, montado um evento muito especial que será muito bem disputado pelo que apelamos à participação de pilotos portugueses como à visita dos fãs da modalidade”.

Já Nuno Santos, vereador da Câmara Municipal de Gouveia, acredita que será mais um evento de sucesso: “desde 2004 que recebemos o Campeonato do Mundo de Trial e estamos mais uma vez de braços abertos para dar as boas-vindas a este evento em Gouveia. Depois de assistirmos a uma competição de trial pela primeira vez, compreendemos como esta modalidade consegue ser surpreendente e apaixonante, o que faz com que as pessoas fiquem fãs das provas. Gouveia tem apostas diferenciadas que serão uma mais-valia para quem nos visita. Temos argumentos muito fortes para trazer as pessoas à região, desde a gastronomia, os vinhos, as paisagens naturais e ainda a nossa cultura. A prova gera em Gouveia um clima muito interessante que traz um outro encanto à cidade e ao concelho é um bom período para se visitar Gouveia”.

De destacar que o padock da prova estará instalado no Parque da antiga fabrica de lanifícios Bellino & Bellino de Gouveia e arranca na sexta-feira dia 21 de abril com as verificações que terão lugar pelas 11h00 e os treinos a partir das 12h00. No sábado a competição começa pelas 8h30 e prolonga-se até às 15h45, altura em que se realiza a cerimónia de entrega de prémios. No domingo será feito o encerramento do evento com mais um dia de competição que decorre entre as 8h30 e as 15h45 terminando com mais uma entrega de prémios.