Melhores momentos da entrega de diplomas de português no Luxemburgo

Este domingo, Echternach, no leste do Luxemburgo, foi palco da cerimónia de entrega dos certificados aos mais de 150 alunos que obtiveram aproveitamento, nas provas de certificação de língua e cultura portuguesas que se realizaram no passado mês de junho no Luxemburgo.

O evento contou com dois momentos musicais, o primeiro pelo grupo da Escola Regional de Música de Echternach e, depois da entrega de diplomas, foi a vez de Pedro Bray e Susana Magalhães interpretarem temas musicais portugueses, além dos hinos do Luxemburgo e de Portugal.

A cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, o presidente do Instituto Camões, o embaixador de Portugal no Luxemburgo, a diretora-geral do Ensino Superior e do coordenador do ensino de português no Luxemburgo, Bélgica e Holanda.

Veja a reportagem fotográfica da cerimónia de entrega de diplomas de ensino português no Luxemburgo aqui: