Melhores ideias de negócios levaram alunos de Viseu Dão Lafões à Europa

Os alunos que se distinguiram na 10.ª Edição do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio, promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, já foram usufruir dos merecidos prémios: viagens de conhecimento a três grandes cidades europeias.

Nestas viagens empreendedoras, os alunos vencedores, oriundos de escolas de Nelas, Tondela e Penalva do Castelo, tiveram a oportunidade de visitar empresas start-up, hubs de inovação, incubadoras de empresas e conhecer as principais atrações das cidades. Também não faltaram os momentos de diversão e de lazer, para grande satisfação dos estudantes.

O Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio é uma iniciativa da CIM Viseu Dão Lafões, destinada a fomentar o empreendedorismo entre a população em idade escolar. Na grande final da décima edição do Concurso, foram apresentadas 14 ideias de negócio de alunos de escolas de Viseu Dão Lafões, cada uma delas vencedora das fases municipais, que decorreram nos 14 municípios do território.

O júri escolheu como grande vencedor o projeto “VMPS – Vemos o Mundo Por Si”, da autoria dos alunos António Laranjeira, Simão Pereira e Gabriel Camões, do município de Nelas. O projeto, que propõe a criação de óculos para invisuais e uma aplicação para auxiliar na sua deslocação, valeu aos três alunos uma viagem a Dublin, na Irlanda. Por terras de sua majestade, os nossos empreendedores tiveram a oportunidade de visitar a Guiness Enterprise Centre, uma incubadora de empresas associada às principais universidades do mundo, bem como a Trinity College, a universidade mais prestigiada da Irlanda.

O segundo classificado, que ganhou a viagem a Barcelona, Espanha, foi a ideia “Remote Control of Public Lighting”, que permite a poupança de energia na iluminação pública. A ideia partiu dos alunos Gabriel Barbosa, Luís Ribeiro e Ricardo Martins, do município de Tondela. Esta viagem, entre outros locais, levou os alunos ao museu da Ciência – Cosmocaixa, ao 3D incubator, incubadora de empresas de alta tecnologia para impressão 3D e ao Autoocupació, espaço destinado a empreendedores.

Os alunos João Simões e Rodrigo Silva, do município de Penalva do Castelo, venceram a viagem a Madrid, Espanha, com o projeto “Banco Solar”, que ficou em terceiro lugar e que tem como propósito proporcionar um banco solar para carregamento de dispositivos móveis. Entre outros pontos de interesse, o roteiro da sua viagem passou pela Startup eDreams, pelo primeiro centro de empreendedorismo alimentar, Madrid Food Innovation Hub e, ainda, pelo Matadero Madrid (Factoria Cultural), incubadora de indústrias culturais e criativas, havendo, ainda tempo, para uma visita a Wayra Madrid, o hub de inovação da Telefónica.

Segundo o Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “É com muito prazer que vemos os vencedores a desfrutarem plenamente dos seus prémios, aliando a parte lúdica das viagens ao empreendedorismo presente no setor empresarial. Estas missões empreendedoras são fundamentais para os nossos jovens poderem conhecer realidades e experiências inspiradoras, onde o empreendedorismo, a inovação e a criatividade marcam presença”.

Referiu, ainda, o Secretário Executivo, que “a CIM irá continuar, no domínio da educação, a proporcionar ferramentas e competências cada vez mais importantes, nos tempos modernos, aos nossos alunos”.

As 10 edições já realizadas do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio contaram com a participação de mais de 17.000 alunos e mais de 1.000 professores, em representação dos 14 municípios de Viseu Dão Lafões.