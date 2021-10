Melhores filmes de turismo do mundo exibidos em Aveiro

Os Paços do Concelho de Aveiro receberam esta quarta-feira a apresentação pública do programa do ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que vai decorrer entre 26 e 29 de outubro, no Centro de Congressos de Aveiro.

Já na sua 14.ª edição, o ART&TUR é um certame consolidado no panorama nacional e internacional dos festivais de cinema de turismo, atraindo à competição os melhores filmes promocionais e documentários sobre turismo, nacionais e internacionais. As últimas três edições do festival realizaram-se no Centro de Portugal, nomeadamente em Leiria, Torres Vedras e Viseu, a que se segue agora Aveiro.

Durante os quatro dias do festival, serão exibidos os filmes que compõem a short list da competição, selecionados pelo júri internacional entre todos os candidatos.

No total, serão exibidos 74 filmes, integrados em 17 sessões temáticas. As sessões temáticas serão antecedidas de mesas-redondas, em que peritos convidados e autores de filmes selecionados refletirão sobre o relançamento do turismo na era pós-covid 19. Paralelamente, decorrerão outras iniciativas inseridas no festival.

O programa completo do evento pode ser consultado aqui.