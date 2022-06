Melhores cidades para se viver são conhecidas das comunidades

O The Economist lançou uma nova lista das 10 melhores cidades para se viver no mundo. Para além de Viena, que repete o topo, outras cidades são muito conhecidas das comunidades portuguesas.

Viena, capital austríaca, é destacada como a melhor cidade para se viver, de acordo a revista The Economist. Seis delas são na Europa, e há presenças na Alemanha ou na Suíça.

O terceiro lugar, segundo a revista, foi atribuído a Genebra, na Suíça. Do mesmo país está Zurique, que ocupa o sexto lugar. Logo a seguir está Frankfurt, na Alemanha.

Para além de Viena, as restantes cidades europeias são Copenhaga e Amesterdão, que ocupam o segundo e o nono lugares. O Canadá recebe outras das cidades com melhor qualidade de vida, tendo no quarto, quinto e oitavo lugares as cidades de Calgary, Vancouver e Toronto, respetivamente.

O The Economist atribuiu o fim da tabela a duas cidades, de continentes diferentes. A cidade japonesa de Osaka e a metrópole australiana de Melbourne partilham o décimo lugar.