Melhor praia europeia de 2022 é portuguesa

Porto Santo ganha o galardão de “European Best Beach 2022”, atribuído pelo site de viagens “European Best Destinations (EBD)” à Praia Dourada de Porto Santo, que ocupa o primeiro lugar entre as 22 praias mais bonitas da Europa em 2022.

A ilha portuguesa, eleita sete vezes consecutivas como o “Melhor Destino Insular do Mundo” e a “ilha tropical mais bonita do mundo” foi considerada o destino europeu “mais seguro durante a pandemia” em 2022.

A praia de Porto Santo é mundialmente conhecida pelos benefícios terapêuticos dos seus tratamentos de areia e água do mar, dispõe de restaurantes, hotéis de 4 a 5 estrelas, ao longo da praia de areia dourada de 1,6 km, tem o apoio de serviços, restaurantes e campo de golfe, com acesso rápido e regular por avião e barco à ilha da Madeira.

Em terceiro lugar ficou a praia de areia vulcânica Praia do Porto do Seixal, também na Madeira, uma praia de águas cristalinas e paisagens deslumbrantes ao longo da costa norte, que se formou recentemente, no final dos penhascos que caracterizam estas paisagens da ilha verde. Esta praia “escondida e selvagem” do concelho do Porto Moniz, junto ao Porto do Seixal, dispõe ainda assim de apoio de sanitários e balneários, e a curta distância de restaurantes e alojamentos com vista para o mar e falésia.

Espanha, Grécia e a Itália classificaram-se a seguir no ranking das melhores praias europeias da EBD, o site que é mais célebre por realizar a votação anual de Destino Europeu do Ano, que Braga venceu em 2021.

#portugalpositivo