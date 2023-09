“Melhor nutricionista do mundo” para Conceição no Al Ittihad

Vítor Hugo Teixeira, nutricionista português que chegou a ser apelidado por Sérgio Conceição de “melhor do mundo” na sua profissão, despediu-se do Futebol Clube do Porto para rumar ao Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Desde 2007 nos azuis e brancos, Teixeira dirigiu-se a colegas de profissão e adeptos com uma mensagem nas redes sociais: “Nunca sonhei ser nutricionista do FC Porto. Ser portista sempre fez parte da minha identidade, mas era demasiado ousado sonhar tão alto. Tenho, então, o imperativo de agradecer a quem me proporcionou realizar um sonho que nem tinha tido a coragem de sonhar”.

No Al Ittihad, o português encontrará o compatriota Nuno Espírito Santo, treinador, e o avançado Jota.