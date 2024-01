Melhor marcador do Europeu de andebol é português

O português Martim Costa foi o melhor marcador do Europeu de andebol, com 54 golos, terminando a competição com o mesmo registo do dinamarquês Mathias Gidsel, que disputou mais jogos, incluindo a final deste domingo que a França venceu.

Na final de Colónia, em que a França triunfou sobre a Dinamarca por 33-31, após prolongamento, Gidsel marcou por oito vezes, falhando por muito pouco o objetivo de ultrapassar Martim Costa.

Portugal disputou sete jogos neste Europeu que decorreu na Alemanha, enquanto a Dinamarca disputou nove, um dos quais sem Gidsel.

Gidsel tem, no entanto, um melhor registo em termos de eficácia, com 81,6% nos remates, contra 66,7% do luso.

Martim Costa supera também o recorde de golos de Carlos Resende numa fase final, que era de 38, e que lhe valeu o quinto lugar na lista de marcadores do Euro2000, na Croácia.

Ainda antes da final, Martim Costa já tinha sido distinguido para a equipa ideal, na votação de mais de 20.000 adeptos.

O lateral esquerdo português foi o jogador em maior destaque na formação das ‘quinas’, que fechou a prova no sétimo lugar, conseguindo o apuramento para o torneio pré-olímpico de acesso a Paris2024.

Em termos globais, contabilizando todos os Europeus, o dinamarquês Mikkel Hansen, com nove golos hoje, chegou aos 296 e tornou-se o melhor marcador de sempre, com mais um do que o francês Nikola Karabatic.