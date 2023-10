Melhor jovem chef do mundo é português e trabalha em Lisboa

Vencer a etapa ibérica do S.Pellegrino Young Chef Academy, que premeia os melhores chefes de cozinha com menos de 30 anos, já tinha sido um feito enorme, numa fase do campeonato que, como outros assuntos ibéricos relacionados com a gastronomia, foi sempre muito centrada no país vizinho (do local da etapa, aos concorrentes, passando pelos vencedores anteriores).

Mas esse feito até já parece algo secundário, uma vez, que o jovem chef do Fifty Seconds, em Lisboa, acabou de arrebatar, ontem, em Milão, a final do concurso mundial.

Nelson Freitas conquistou o grande júri do San Pellegrino Young Chef Academy, composto por craques, como Pía León, Riccardo Camanini, Hélène Darroze, Vicky Lau e Nancy Silverton, com o seu prato “Salmonete crocante, ouriço-do-mar e alho preto caseiro”, inspirado na sua paixão pelo mar português.

Freitas, que nas vésperas do evento se mostrava entusiasmado, mas nervoso, teve como mentor Filipe Carvalho que deu o seu apoio não apenas no local, mas em todo o processo. “Tive em conta todas as sugestões que ele me deu (os sabores do mar, os sabores do peixe de Viana do Castelo, de onde o chef é natural) e ajudei a que a ideia dele ganhasse força – ele estava muito empenhado e trabalhava no prato nos seus dias de folga”, confessou o jovem cozinheiro, que referiu que o prato foi igualmente testado à mesa do Fifty Seconds: “também incluímos o prato na ementa do nosso restaurante, pois a melhor forma de nos educarmos é ouvir a opinião dos nossos clientes”.