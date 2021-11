Melhor jogador da última jornada da Champions é português

O português Pedro Gonçalves, médio do Sporting, foi eleito o melhor jogador da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

Gonçalves, que marcou dois golos no triunfo (3-1) do Sporting sobre o Borussia Dortmund, que valeu o apuramento dos ‘leões’ para os oitavos de final, bateu a concorrência de Edzin Dzeko (Inter Milão), Emil Forsberg (Leipzig) e Sébastien Haller (Ajax), que também estavam na corrida pelo prémio.

Na sua época de estreia na ‘Champions’, o jogador de 23 anos leva quatro golos em três jogos e já tinha sido nomeado para este prémio na quarta ronda, tendo sido superado pelo polaco Robert Lewandowski (Bayern Munique).

Gonçalves, que tem duas internacionalizações pela seleção portuguesa, foi o melhor marcador da I Liga em 2020/21, com 23 golos, e esta época leva 11 em 14 jogos em todas as competições.

A UEFA também premiou o espanhol Thiago Alcântara com o prémio de melhor golo da ronda. O médio marcou o primeiro tento do Liverpool no triunfo por 2-0 sobre o FC Porto, com um remate de longa distância.

#portugalpositivo