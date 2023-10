Melhor experiência de aventura na Europa fica em Portugal

O World Luxury Hotel Awards organiza anualmente uma gala para distinguir serviços de excelência a nível mundial. Este ano, os Passadiços de Paiva foram eleitos como “Melhor Experiência de Aventura na Europa”.

“É sempre com enorme satisfação que vemos o nosso território e os seus equipamentos serem distinguidos. Os prémios reforçam o nosso sentido de responsabilidade em continuarmos a trabalhar, em conjunto com todo o setor turístico local, para manter o Arouca Geoparque Mundial da UNESCO no topo do turismo a nível nacional e internacional”, refere a presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém.

Para além da distinção deste ano, os Passadiços de Paiva conquistam, pela sexta vez consecutiva, o título de “Melhor Atração de Turismo de Aventura da Europa” nos World Travel Awards 2023.

Até ao dia 17 de novembro estão abertas as votações para eleger a “Melhor Atração de Turismo de Aventura do Mundo 2023”, e os passadiços também se encontram na luta pelo título.