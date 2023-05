Melhor evento do ano no setor enoturístico decorreu em Portugal

O evento profissional de enoturismo Wine & Travel Week, estreado este ano em Portugal, acaba de ser distinguido com o prémio “Best Drinks Event 2023” pela conceituada publicação britânica The Drinks Business.

Líder europeia na informação de temáticas profissionais dos setores do vinho, espirituosas e cervejas, a The Drinks Business reconheceu inovação e qualidade à Wine & Travel Week, iniciativa organizada pela Essência Company em fevereiro, no Porto, com os apoios do Turismo de Portugal e da Great Wine Capitals (rede de capitais de grandes vinhedos do mundo).

Realizados anualmente há mais de duas décadas, os “The Drinks Business Awards” reconhecem os melhores desempenhos no setor internacional de bebidas nos últimos 12 meses, em categorias que abrangem desde campanhas de marketing a lançamentos, passando pela distribuição e pelo reconhecimento de individualidades. Nesta edição estrearam a categoria “Best Drinks Event”.

“É uma excelente notícia e um reconhecimento que muito nos orgulha, na medida em que se trata de uma publicação de referência na indústria europeia do setor das bebidas. Trata-se do primeiro prémio internacional que a Essência recebe e logo com a estreia de um novo conceito, a Wine & Travel Week, ao qual associamos o Essência do Vinho – Porto, que conhecerá a 20ª edição já em 2024. É, certamente, um incentivo extra para prosseguirmos a nossa caminhada e solidificarmos a parceria com estruturas altamente profissionais e focadas, como são o Turismo de Portugal e a Great Wine Capitals”, comentou Nuno Guedes Vaz Pires, fundador da Essência Company, no final da cerimónia de entrega de prémios que decorreu esta terça-feira à tarde no londrino Olympia London, integrado na feira profissional London Wine Fair, que está a conhecer a 41ª edição.

De recordar que a estreia da Wine & Travel Week, onde esteve inserida a 19ª edição do Essência do Vinho – Porto, reuniu em Portugal mais de 300 convidados internacionais, entre compradores e jornalistas, e um total de 500 expositores, entre as duas iniciativas. Foram concretizadas cerca de 1.600 reuniões profissionais e, no conjunto dos eventos, houve lugar a mais de uma centena de experiências – por entre as presenciais de cada uma das iniciativas e os tours pelas sete regiões de turismo do país, neste último caso reservados a operadores e imprensa internacionais. O regresso está calendarizado para a semana de 19 a 24 de fevereiro de 2024.