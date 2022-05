Melhor espumante ibérico de 2022 é feito em Cantanhede

O XX concurso internacional de vinhos Bacchus, realizado em maio, distinguiu o “Marquês de Marialva Cuvée Primitivo Brut Nature” na categoria de “Melhor Vinho Espumoso Bacchaus 2022”. O espumante, produzido pela Adega Cooperativa de Cantanhede, foi um dos muitos produtos nacionais premiados.

De acordo com a lista divulgada pela organização do concurso, as produções vinícolas portuguesas agradam os enólogos, não só a nível nacional, como também internacional.

Desta feita, Portugal viu o seu produto ser eleito “Melhor Vinho Espumoso Bacchaus 2022” e “Melhor Vinho Portugal Bacchus 2022”, com o “Saturno Reserva Branco”, da Global Wines SA.

A par de produções internacionais, ambas as cooperativas vinícolas portuguesas arrecadaram outras distinções, como o “Bacchus de Ouro” e “Bacchus de Prata”.

Após atribuição dos prémios, a Adega Cooperativa de Cantanhede destaca-se com 23 prémios recebidos e a Global Wine SA com seis premiações.

Anteriormente, o “Marquês de Marialva Cuvée Primitivo Brut Nature” já havia sido notado no concurso da ViniPortugal, onde conquistou o título de “O Melhor do Ano Espumante”.

#portugalpositivo