Melhor empresa de pesagem do mundo é portuguesa

A empresa Balanças Marques está nomeada para o “Weighing Review Awards 2022” (WRA), depois de ter sido vencedora na passada edição. Alguns dos produtos da marca também estão nomeados.

Para além de ser a melhor empresa de pesagem, a Balanças Marques venceram ainda os títulos de “Melhor Balança para Retalho”, “Melhor báscula-ponte” e “Melhor Software para Pesagem”, como adianta a AICEP. Os prémios foram atribuídos à balança BM5 ARM, à báscula PCM M1500e e ao software ETPOS.

A primeira edição dos WRA ocorreram há oito anos. Desde então, a empresa portuguesa tem vindo a somar vários prémios de peso.

A empresa portuguesa está a defender o título do ano passado. As votações, online, e abertas ao público, estão a decorrer até 20 de maio no site “International Weighing Review”.

