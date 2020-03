Na sequência do surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus, a organização do Melhor de Portugal, em Bruxelas, decidiu, com o aval das autoridades belgas, adiar a data do evento para 12 e 13 de setembro de 2020.

O evento que anualmente tem lugar em finais de maio ou princípio de junho, e reúne empresas portuguesas em Bruxelas, foi assim transferido de 23 e 24 de maio para setembro por causa do Covid-19.