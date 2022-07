Melhor concerto de Post Malone foi em Portugal

Em entrevista no podcast “Full Send”, Post Malone revelou que o primeiro concerto em Portugal o marcou bastante. Foi o concerto mais memorável que admitiu que teve.

Em resposta à pergunta “Qual foi o concerto mais memorável que já teve”, o americano Post Malone relembrou a primeira presença em Portugal. “A energia foi fantástica! Foi um concerto muito divertido!”, admitiu o artista que faz esta segunda-feira 27 anos.

O artista revelou que tenta sempre esforçar-se para que o público sinta que valeu a compra do bilhete. “Todos os concertos são espetaculares! É incrível poder ir aos concertos e espalhar positivismo”, admite o cantor em conversa.

Post Malone esteve em Portugal no Meo Sudoeste em 2019, que se realizou na Zambujeira do Mar. Recentemente, atuou no Rock in Rio Lisboa, no mês passado.

Veja aqui o cantor a admitir que o concerto mais memorável foi “provavelmente Portugal”.

