Melhor carne de Londres atrai centenas

Carne de boa qualidade e aos melhores preços. Estes são os atrativos que levam centenas de pessoas ao leilão anual de carne que se realiza na manhã de 24 de dezembro no tradicional mercado de Smithfield, em Londres.

Peru ou cordeiro, seja qual for a escolha é “carne inglesa de boa qualidade”. A garantia é de Sam Thompson, canalizador de 39 anos, que leva para a consoada de Natal um generoso pedaço de cordeiro por 16,7 euros, cinco vezes mais barato do que no supermercado, garantiu ao “Courrier International”.

São centenas as pessoas que se juntam no tradicional mercado de Smithfield para o leilão anual de carne. Veem em família, com gorros de Natal e carrinhos de compras com rodas de forma a levarem tudo o que precisam para festejar a consoada.

Leia mais em Jornal de Notícias