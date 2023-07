Melhor aluna do secundário no grão-ducado tem raízes portuguesas

Chama-se Noémie Figueiras, tem 19 anos, é lusodescendente e foi considerada a melhor aluna do ensino secundário de todo o Luxemburgo.

A estudante luso-luxemburguesa, que completou agora mais uma fase no seu percurso académico no Liceu Técnico de Ettelbruck, concluiu os exames nacionais com uma média de 55, muito próxima da nota máxima, de 60 pontos.

Noémie Figueiras vive no norte do grão-ducado, mais propriamente em Diekirch, e em entrevista ao Contacto referiu que se prepara agora para uma carreira na área da educação. Para tal, aguarda a confirmação da sua entrada na Universidade do Luxemburgo para estudar Ciências da Educação. Mais tarde, garante ao mesmo jornal, vê-se como professora primária.