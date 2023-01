Meio milhão de desembarques registados nos Açores em 2022

Os Açores registaram 506.143 desembarques de passageiros em portos no ano de 2022, mais 13,2% do que em 2021, mas menos 10,1% do que em 2019, segundo dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

Entre janeiro e dezembro de 2022, o SREA contabilizou 506.143 passageiros desembarcados provenientes de transportes marítimos nos Açores, mais 58.832 do que no ano anterior (13,2%).

Olhando apenas para o mês de dezembro, cujos números foram conhecidos hoje, o aumento foi de 8%, passando de 19.042 desembarques, em 2019, para 20.571, em 2022.

Apesar do crescimento, o número de passageiros desembarcados no ano de 2022 ficou abaixo do valor verificado em 2019, período anterior à pandemia de covid-19.

Nesse ano, foram contabilizados 562.993 desembarques nos portos da região, o que significa que houve um decréscimo de 56.850 passageiros em 2022 (10,1%).

No entanto, em 2019 todas as ilhas do arquipélago tinham ligações marítimas de passageiros no verão.

Entre maio e setembro, a empresa Atlânticoline, que assegura o transporte marítimo de passageiros nos Açores, ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), numa operação com navios de maior dimensão, cancelada desde 2020.

No verão de 2022, houve apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.

São Miguel e Santa Maria não registaram, por isso, qualquer desembarque em 2022.

Todas as restantes ilhas verificaram um aumento de passageiros desembarcados face a 2021.

A ilha do Pico foi a que registou maior movimento, com 230.855 passageiros desembarcados, mais 14% do que no período homólogo.

Seguiu-se a ilha do Faial, que tem ligações diárias ao Pico durante todo o ano, com 217.813 passageiros desembarcados, mais 13,6% do que em 2021.

São Jorge, que também tem ligações marítimas durante todo ano, contabilizou 46.208 passageiros desembarcados, em 2022, mas registou um crescimento menor (6,2%).

A ilha das Flores foi a que contabilizou um maior aumento percentual de passageiros desembarcados face ao ano anterior (29,1%), passando de 1.575 para 2.034.

O Corvo, que tem ligações às Flores durante todo o ano, contou com 1.917 passageiros, mais 26,6% do que em 2021.

Entre junho e outubro, a ilha Terceira registou 4.760 passageiros desembarcados, um aumento de 15,2% face ao ano anterior.

Já a Graciosa, que também tem apenas com ligações marítimas sazonais, verificou 2.556 desembarques, mais 5,1% do que no ano anterior.